Les cinq choses à retenir (quand même) de la keynote d'Orange

Autant le dire tout de suite : le #ShowHello d'Orange, ce mercredi, était magnifique. Un écran qui s'élargissait au fur et à mesure que les sujets s'enchaînaient, des animations superbes, presque aucun contenu à l'écran qui ne soit animé. Bref, on était loin d'un Powerpoint de débutant. D'autant que Stéphane Richard, le PDG d'Orange qui tenait la scène comme à chaque fois, s'est amélioré, lui qui assure l'exercice depuis près de six ans. Moins scolaire, plus chaleureux, on sentait que le patron avait répété son intervention et appris à maîtriser la scène. Ça, c'est pour le contenant, chic et cher.





Côté contenu, malheureusement, c'était plus chiche. Pas de nouvelles du futur de la box -pourtant largement évoquée au dernier Show Hello du printemps 2017- et de sa dématérialisation, pour le coup une vraie révolution à venir. On a parlé de 5G, mais en mode préliminaire, 2019 sera une année "pré-commerciale". Pas de nouveau gadget à se mettre sous la dent, là où Orange avait tour à tour dévoilé barres de son, projecteur multimédia, clé HDMI et bien d'autres choses lors des éditions précédentes. Non, plutôt que de sauter l'année 2018, Stéphane Richard a assumé un show brillant à l'extérieur, mais sans une annonce qui soit vraiment à l'échelle de l'événement. Voici les cinq choses que nous en avons retenu.