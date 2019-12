Les données de 267 millions d'utilisateurs Facebook en fuite sur le dark web

Et une de plus ! Bob Diachenko, chercheur en cybersécurité, a dévoilé un peu plus tôt cette semaine que des pirates étaient parvenus à s'emparer des identifiants, numéros de téléphone et noms de 267 millions d'utilisateurs, essentiellement américains. Toute la base de données avait été mise librement à disposition sur un forum de hackers sur le dark web, de quoi mener de vastes opérations de spams et hameçonnage.

Depuis la révélation du chercheur et du site Comparitech, la base a été désactivée et n'est plus accessible. Diachenko a indiqué qu'il pensait que la base avait été mise sur pied par des pirates au Vietnam, à l'aide de robots automatisés qui copient toutes les données qu'ils parviennent à trouver.