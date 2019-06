Les données personnelles de 1,4 million de Français en vente sur le dark web

Tous les spécialistes connaissent l'existence de ces supermarchés des données piratées, là où s'échangent identifiants, cartes bancaires ou faux comptes par milliers. Des sites à trouver sur le dark web et dans lesquels on ne rentre souvent que par invitation. Parmi tous ceux-là, il y en a un, que l'on ne nommera pas, l'un de ceux que visitent régulièrement nos confrères de Zataz, un site spécialisé dans la cybersécurité. Des visites d'acheteur-mystère pour garder un œil sur les données qui s'y échangent et observer l'évolution d'un commerce forcément particulier.





"On se croirait chez eBay", explique à LCI Damien Bancal, le fondateur de Zataz. "Les gars font de la publicité, affichent la qualité des données qu'ils vendent. Les acheteurs mettent des étoiles sur leurs articles préférés. Tout ceci est devenu très professionnel." Surtout, là où pendant longtemps ces sites vendaient des fichiers bruts, aujourd'hui, le marché noir joue sur la qualité et la valeur ajoutée. Témoin, ce fichier rassemblant 1,4 million de coordonnées d'internautes français, un fichier très renseigné, avec des adresses physiques et même souvent les identifiants et mot de passe des comptes mail des victimes. Coût par compte : entre deux et quatre euros, selon le niveau de détail et la fraîcheur des données détournées... et donc de leur potentiel pour des achats frauduleux ou du vol d'identité.