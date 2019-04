Les drones au service des pros

Les drones sont des caméras volantes par excellence. Pour les professionnels, Parrot propose un modèle remarquable baptisé Anafi Thermal. Vendu entre 1 800 et 2 000 euros, cet appareil est doté de deux caméras, dont une thermique. Multiusage, cette nouveauté de la semaine convient aussi bien aux pompiers, aux agriculteurs qu'aux agents immobiliers. La version sans caméra thermique est disponible au prix de 700 euros. Sa sortie est prévue début mai. Le Black Hornet, de son côté, est un drone de reconnaissance qui intéresse surtout les militaires. Conçu par FLIR, cet appareil minuscule ne mesure que 16 cm et pèse seulement 33 grammes. Il a 25 minutes d'autonomie et coûte environ 10 000 euros. Découvrez d'autres modèles de drones en images.