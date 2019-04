Les enceintes connectées avec écran arrivent : à quoi vont-elles pouvoir servir dans votre maison ?

Après avoir multiplié leurs présences dans tous les recoins de la maison afin de faciliter leur intégration via le moindre appareil possible, les assistants vocaux espèrent donc trouver dans l’écran ajouté un allié de poids. Fini par exemple l'excuse de ne plus savoir ce que fait l’assistant vocal de vos demandes puisque tout va s’afficher sur un écran de 7 à 10 pouces de diagonale, autant qu’une tablette. "C’est justement une alternative possible à une tablette et au téléphone", explique à LCI Gael Peigné, directeur marketing de Lenovo. "Cela va rendre l’usage encore plus fluide et rapide, notamment dans le contrôle de la maison."

Comme Amazon Echo Show, Google Home Hub ou encore Facebook Portal, le SmartDisplay de Lenovo embarque un haut-parleur à côté de son écran pour entendre la réponse de l’assistant vocal tout en la lisant ainsi que des microphones pour poser vos questions. Ces écrans intelligents tactiles vont permettre de visionner des vidéos (YouTube, Netflix, Amazon Prime, mais aussi LCI si vous voulez voir le dernier flash info !), afficher les réponses à vos questions (scores de rencontres sportives, météo, recherches internet, infos pratiques autour de vous, etc.), mais aussi passer des appels vidéo (sauf pour le Google Home Hub qui n’a pas de caméra embarquée) ou encore piloter les appareils connectés de la maison depuis l'écran. En résumé, les écrans intelligents font comme les enceintes connectées, la garantie –le côté rassurant ?- de la visualisation en prime.