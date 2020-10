Les enchères sont terminées : les fréquences de la 5G se sont envolées à près de 3 milliards d'euros

Fumée blanche à l'Arcep. Le gendarme français des télécoms, qui menait les enchères des fréquences de la 5G, vient de l'annoncer : après trois jours et dix-sept tours d'enchères, les opérateurs se sont partagés les blocs de fréquences qui leur permettront de déployer leurs réseaux de nouvelle génération sur le territoire.

Le régulateur, qui avait tout fait pour que les enchères ne montent pas vers les mêmes sommets que pour certains de nos voisins européens, peut se féliciter : si le prix plancher qu'il avait fixé est dépassé de 500 millions d'euros, l'opération a évité la surchauffe, loin des plus de six milliards d'euros engagés en Allemagne et en Italie. Des sommes qui, chez nous, auraient grévé les comptes des opérateurs, quand la même Arcep assortit l'attribution des fréquences d'une couverture presque totale du territoire, dont le coût ira bien plus haut que les fréquences elles-même.