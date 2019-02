Les Français passent en moyenne 1h42 par jour sur leurs smartphones

Selon une étude, les Américains passent en moyenne 1 460 heures par an devant leur téléphone ou leur tablette, soit près de 61 jours. Nous passons en moyenne 1h42 par jour sur nos smartphones. Rapporté à une année, cela fait 620 heures, soit presque 26 jours. Si on décidait de laisser notre téléphone portable au placard pendant un an, qu'est-ce qu'on pourrait faire pendant 620 heures ?



