Les innovations pour produire de l'eau potable

Il y a un siècle, nos ancêtres disposaient d'un stock théorique de 15 000 m³ d'eau par an et par habitant. Aujourd'hui, il ne reste plus que 3 000 m³ par an et par habitant. Heureusement, grâce à nos ingénieurs, demain, il sera possible de créer de l'eau avec de l'air et du brouillard de hautes montagnes. Explications en plateau avec Alexia Mayer dans le cadre de notre rubrique "Demain".



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/06/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.