Les innovations qui vont révolutionner notre quotidien

C’est quoi l’IoT ?

L.W.G. : L’IoT c’est faire parler les lieux, les machines, les usages, capter de l’information grâce à des capteurs sur le terrain et la remonter pour avoir de la visibilité sur de l’opérationnel. Les informations sont ensuite traitées pour avoir des données utilisables qui vont permettre des prises de décision. Cela permet, par exemple, de piloter un environnement difficile à distance ou de gérer un entrepôt grâce à des machines qui communiquent entre elles et avec une plateforme qui consolide ces données. L’IoT nécessite des capteurs, une connectivité et un traitement en temps réel via une plateforme adaptée pour accélérer le cycle de décision.





Où en est le marché de l’IoT ?

L.W.G. : C’est un marché très morcelé, qui tarde à se consolider par rapport à la demande très timide des clients. Il y a beaucoup d’acteurs et de technologies différentes. Nous essuyons les plâtres en France, mais cela a créé de belles opportunités avec par exemple la naissance des technologies françaises Sigfox ou LoRa. L’explosion est désormais mondiale avec une forte croissance en Chine et des Américains qui vont rattraper leur retard. La standardisation de l’IoT et de ses protocoles de communication arrive et cela va conduire l’adoption du marché d’ici 2 à 5 ans. La standardisation mettra tout le monde d’accord. Pour se pérenniser une technologie a besoin de se standardiser. Sans cela, elle risque de mourir.





C’est quoi l’intelligence artificielle ?

L.W.G. : L’IA c’est la tentative de l’homme de se répliquer de manière informatique ! L’homme essaye d’automatiser ou de numériser son cerveau. L’IA doit comprendre son environnement, analyser, prendre des décisions voire interagir avec lui. Elle doit permettre de répliquer tout ce que l’on peut faire en tant qu’humain via une machine. Les applications sont nombreuses, on peut, par exemple, mesurer grâce à l’IA l’affluence dans un entrepôt avec l’analyse des flux vidéo. Une caméra compte les chariots ou un drone analyse les lieux. Des technologies très utilisés dans le retail, mais également dans les maisons avec le développement des assistants vocaux intelligents et des chatbots proposés aux utilisateurs dans de nombreux services pour améliorer leur quotidien. Mais l’IA peut aussi aller plus loin que l’homme en apprenant tellement d’informations que l’on pourra en prédire l’avenir : c’est ce qui intéresse les industriels pour anticiper les pannes de leurs machines ou de leurs produits et éviter des interruptions de service.

Au-delà de ces « magies », l’IA génère de nouvelles problématiques d’éthique et de « biais », mais cela mériterait un dialogue à part entière !





Où en est le marché de l’IA ?

C’est un marché en phase de découverte pour nos clients. Il intéresse, mais il n’y aura pas de standardisation forte à venir. C’est une course à l’intelligence qui sera gagnée par les plus intelligents ! Le monde est aux assistants vocaux et aux bots qui remplacent l’humain. Ces bots sont de plus en plus humains et conçus pour interagir avec l’homme. Ils sont dotés de personnalités pour réagir en fonction de l’utilisateur en face et s’adapter au ton de l’échange pour donner l’impression d’humanité. On appelle ça le « test de Turing ». Cela fait parfois un peu peur surtout si on y associe une structure physique, comme les robots humanoïdes créés par Boston Dynamics capables de répliquer les mouvements des hommes ou des animaux. J’y vois personnellement plus de mal que de bien, l’Histoire nous le dira !