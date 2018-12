Les innovations technologiques au service du père Noël

Le père Noël a bien évolué depuis le temps. Fini les milliards de lettres à lire, le gros traîneau ou même les présents à offrir. Avec les dernières innovations technologiques, il pourra analyser les besoins des enfants et anticiper leurs demandes. Il voyagera sur son flyboard pour livrer rapidement les cadeaux comme, l'assistant personnel intelligent des foyers ou les lunettes de réalité virtuelle pour les plus jeunes.



