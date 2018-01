Les nouvelles technologies se mettent au service des personnes âgées

Le nombre de personnes âgées dépendantes en France atteindra les deux millions en 2030. Leur prise en charge s'avère difficile. Conscientes de la situation, des startups françaises ont trouvé des solutions pour favoriser la communication entre les seniors et leurs soignants. Des robots, des objets connectés ou encore des applications ont été mis au point.



