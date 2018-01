Les nouvelles technologies se mettent au service des restaurants

Ces dernières années, de nombreux établissements ont décidé de miser sur les nouvelles technologies pour séduire leurs clients. Alors, à quoi ressembleront les restaurants du futur ? Par exemple, dans un bar parisien, la traditionnelle carte des boissons a été remplacée par des tablettes tactiles. Le but de ce concept est simple : les clients cliquent sur leur sélection et la commande est envoyée directement au barman. Loin du simple gadget, les nouvelles technologies font gagner des clients aux restaurateurs, grâce aux réservations en ligne et aux plateformes de livraison. D'autres services gèrent aussi le planning du personnel. Ainsi, une nouvelle génération de restaurants connectés est en train d'émerger.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 janvier 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.