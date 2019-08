Les objets connectés de vos vacances

Pour être au top pendant les vacances, il ne faut surtout pas oublier d'emmener certains gadgets. Survivor, par exemple, peut nous sauver quand la batterie de notre smartphone ou même de notre PC nous lâche. C'est une batterie portable qui résiste à l'eau, la poussière et aux chocs. Il peut également nous servir de torche lorsqu'on part en camping. Pour s'en procurer, comptez aux alentours de 150 euros. Un autre indispensable des vacances est le casque, pour s'isoler dans la musique durant les voyages par exemple. Celui de Jabra offre la possibilité d'annuler le bruit ambiant. En plus, il est très confortable et très autonome. Autre gadget : le PartyBox 1000 de JBL. Quelle est sa particularité ?