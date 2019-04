Les photos des smartphones sont de plus en plus belles : faut-il encore acheter un appareil photo numérique ?

"2010 fut le summum pour la photo numérique. Mais entre 2010 et début 2019, on a globalement perdu 80% des volumes de ventes d'appareils photo en raison de la montée en gamme du smartphone," reconnaît Philippe Farreng, directeur général de Ricoh Imaging Europe en charge du BtoC. Et les premières victimes des smartphones sont les appareils photo compacts. Une baisse d'attrait qui se perçoit dans les enseignes spécialisées où les rayons laissent de plus en plus de place aux reflex et autres hybrides.





"Aujourd'hui, un APN compact de milieu de gamme (300-400 euros, ndlr) et un smartphone utilisent la même taille de capteur, d'un tiers ou un demi-pouce", souligne Frédéric Guichard, directeur technique de DxO Mark, le laboratoire spécialisé dans les tests des APN et des appareils photo de smartphone. Avec des capteurs aux multiples usages (effet bokeh, téléobjectif, noir et blanc, etc.) et des processeurs de plus en plus puissants, le smartphone parvient à compenser ses faiblesses techniques et physiques pour obtenir un résultat bluffant, notamment en très basse lumière. Jusque-là, cela n’était possible que sur les plus onéreux et plus imposants appareils reflex.