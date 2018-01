Les robots débarquent à l'école

Des tablettes à la place des cahiers ou des robots professeurs d'anglais, c'est sans doute à cela que ressemblera l'école de demain. Pour la première fois, un colloque réunissant chercheurs et enseignants s'est ouvert ce mercredi à Paris. L'objectif est de comprendre quels sont les effets de ces nouvelles technologies ? Permettent-elles d'améliorer la performance des élèves ? Immersion dans une école primaire des Landes.



