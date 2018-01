Les sept principes de Facebook pour la protection de vos données personnelles

Le règlement européen prévoit ainsi de renforcer les droits des personnes et de faciliter l’exercice de ceux-ci. Chaque acteur devra donc mettre à disposition une information claire, intelligible et facilement accessible pour les utilisateurs. Ces derniers devront être informés de l’usage fait de leurs données et donner leur consentement de manière toute aussi explicite.





Cette mesure va pousser entreprises, administrations, partis politiques et autres organismes collectant des données parfois guère utiles à leur fonctionnement à revoir leur stratégie. Ils seront désormais tenus ne pas les garder plus longtemps que nécessaire et d’avoir obtenu le consentement éclairé des intéressés, tout en laissant un droit de regard à ces derniers sur leur utilisation. Mais surtout, les sociétés détentrices de données seront tenues responsables de la protection des données utilisateurs et devront avertir rapidement les autorités nationales compétentes (la Cnil en France) en cas de vol, perte ou divulgation sous peine d’amendes (jusqu’à 4% du chiffre d’affaires mondial).