Les soldes, c'est aussi sur internet : 8 conseils pour ne pas vous faire cyberpirater !

Mercredi 9 janvier 2019 marque le coup d’envoi des six semaines des soldes d'hiver 2019. Et pour beaucoup, les achats passeront aussi par internet. Des dizaines de millions d’acheteurs sont en effet attendus en ligne. Difficile, voire impossible, de s’y retrouver parmi l’offre foisonnante de promotions et de sites qui redoublent de bannières flashy et réductions. Et qui représentent autant d’occasions de baisser sa garde numérique face à une bonne affaire.





Pour inciter les acheteurs à faire attention, le gouvernement appelle à la cybervigilance via son site consacré à la prévention des risques numériques. "Une augmentation de la vigilance s’impose pour faire face aux multiples attaques conduites par les cybercriminels qui, comme chaque année, redoubleront d’efforts durant la période des soldes", est-il écrit. Les autorités demandent donc aux internautes de rester vigilants face à des hackers qui cherchent à profiter "de la précipitation et de la crédulité des imprudents".





Dans cette optique, les cybercriminels n’hésitent pas à mettre aux points de fausses annonces promotionnelles, de faux sites de commerce en ligne, etc. Ils tentent aussi d’attaquer par SMS, mail, phishing (hameçonnage), numéros surtaxés ou faux SAV afin de récupérer vos données alors que vos achats n’arriveront jamais.