"Libra" : Facebook s'apprête à dévoiler sa crypto-monnaie

Aux États-Unis, cette annonce a fait trembler le secteur financier cette semaine. Le géant Facebook a décidé de lancer sa crypto-monnaie dès 2020. Il en annoncera les détails ce mardi. "Libra" permettra donc à ses deux milliards d'utilisateurs de payer leurs achats en ligne et surtout de transférer des fonds sans aucun contrôle de la part des banques. À quoi cela peut-il servir ? Y a-t-il des risques ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.