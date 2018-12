Lovot : le robot qui va vous "aimer"

Il y a deux fantasmes sur le robot. Le premier est qu'il va nous remplacer et la deuxième, qui est plus une vieille promesse de la technologie, est le robot domestique. Que ce soit l'un ou l'autre, on n'y est pas encore. En attendant, Lovot vient d'être dévoilé au Japon. Conçu pour tous les membres de la famille, il va vous servir de compagnon. Avec ce robot de trois kilos, l'idée est de générer l'interaction. Il faut tout de même compter trois mille dollars pour se l'approprier et un an pour la livraison. D'autres robots plus accessibles et disponibles de suite sur le marché sont à découvrir en images.