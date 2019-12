Luke Perry, "Game of Thrones", Notre-Dame, climat, grève... : de quoi avez-vous parlé sur Facebook en 2019 ? Facebook − KAREN BLEIER / AFP

RÉTROSPECTIVE - De "Game of Thrones" aux préparatifs de la grève de décembre en passant par la mort de Jacques Chirac ou la traversée de l'Atlantique de Greta Thunberg… l’année 2019 a été riche en sujet de discussions sur Facebook. Le réseau social revient sur les thèmes qui ont fait le plus réagir mois par mois. Des décès, des débats et de l’actualité au programme.

On peut discuter sérieusement sur Facebook. Le réseau social a dévoilé les sujets qui, mois par mois, ont suscité en 2019 le plus de réactions et d’échanges parmi les 36 millions de Français inscrits. Et parmi les sujets les plus débattus, on trouve autant de politique que de disparitions, de thématiques fortes que d’événements inattendus. Des moments qui ont généré des réactions massives et montrent ce qui touchent les internautes. Chaque temps fort a été déterminé en fonction du volume de publications sur un sujet, traitées anonymement, et en le comparant par rapport à la même période, l’année précédente.

Janvier : Marlène Schiappa chez Cyril Hanouna

La Secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes accompagne le présentateur de Touche pas à mon poste dans une émission spéciale sur Le Grand Débat National. Une situation politico-médiatique inattendue et une méthode de communication qui surprennent et font réagir des millions de téléspectateurs.

En vidéo Marlène Schiappa chez Hanouna ? Elle se défend sur LCI

Février : la mort de Karl Lagerfeld

Le milieu de la mode est secoué par le décès de l'un de ses ambassadeurs les plus emblématiques. Avec son franc-parler et son accent caractéristique, mais aussi un style immédiatement reconnaissable, Karl Lagerfeld a marqué les esprits.

Mars : la mort de Luke Perry

Fans de Beverly Hills dans les années 1990 ou plus récemment de Riverdale, ils sont nombreux à réagir à la mort soudaine de l'acteur. Et de se rappeler aussi de la présence de Luke Perry dans un classique du cinéma français, Le Cinquième Élément de Luc Besson. L’émoi populaire surprend en touchant plusieurs générations.

En vidéo L'acteur Luke Perry est mort à l'âge de 52 ans

Avril : l’incendie de Notre-Dame de Paris

Ce 15 avril marque une date dans l'histoire des Français : Notre-Dame-de-Paris est ravagée par un terrible incendie qui va faire disparaître la massive charpente de la cathédrale. Dès le lendemain de cette tragédie, ils se rassemblent et se mobilisent pour que l’édifice puisse être restauré au plus vite.

En vidéo L'incendie de Notre-Dame de Paris raconté par ceux qui l'ont vécu

Mai : le final de la série épique "Game of Thrones"

La dernière saison est lancée comme un événement planétaire et des millions de spectateurs sont tenus en haleine. Epoustouflés ou déçus, les fans ne restent pas indifférents face au phénomène et les commentaires sont nombreux tout au long des six épisodes.

En vidéo VIDÉO - 10 choses que vous ne savez peut-être pas sur Game Of Thrones

Juin : le thermomètre grimpe

Les premières vagues de chaleurs frappent la France plus tôt qu’à l’habitude, et les Français s’apprêtent à vivre un été exceptionnellement chaud. Et ils n'ont parlé que de ça sur Facebook. Comme dans la vie réelle, les conseils s'échangent et les personnes se mobilisent pour s'entraider face à la canicule.

Juillet : le sommet pour le climat

Le sommet mondial sur le climat capte l’attention en cette saison estivale exceptionnelle. Il n’aura lieu qu’en septembre, mais les préparatifs autour de la traversée de l’Atlantique à la voile par Greta Thunberg font déjà grand bruit.

En vidéo Lutte pour le climat : le portrait de Greta Thunberg

Août : le "roi du coupé-décalé" n'est plus

DJ Arafat trouve la mort dans un accident de moto. Son influence musicale et culturelle est telle qu’un grand nombre de fans refusent de croire à sa mort. Les incidents autour de son enterrement indignent les internautes.

Septembre : la mort de Jacques Chirac

L'ancien président de la République meurt à 86 ans et l'émotion s'empare, comme souvent, de l'événement. Les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux où des vidéos refont surface. Les Français sont nombreux à se rendre aux Invalides et à lui rendre hommage en ligne.

En vidéo Jacques Chirac : l'hommage des Français

Octobre : les Français vibrent au rythme de la Coupe du monde

Les amoureux du Rugby s’en donnent à cœur-joie en ce mois de Coupe du Monde. Ils suivent le XV de France au plus près, commentent chaque fait de match et rêvent de revivre la liesse populaire de la Coupe du Monde de football 2018.

Novembre : solidarité et organisation autour des grèves

Bien avant la grève du 5 décembre, la journée noire annoncée était au coeur des échanges sur Facebook. Discussions, débats, organisations en amont : les Français ont profité du réseau pour s'organiser et trouver des solutions comme le co-voiturage, où plus de de 600 000 personnes sont inscrites sur des groupes dédiés. Durant la semaine précédant le 1er décembre, l’activité dans ces groupes augmente de 50% par rapport à l’activité moyenne hebdomadaire.