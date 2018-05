Lunettes connectées : tentez de nouvelles expériences

On vous propose ce jeudi deux choix d'expérience connectée. D'une part, Snapchat a dévoilé la nouvelle version de ses Spectacles, lancées il y a un an et demi et vendues à 200 000 exemplaires. Ces nouvelles lunettes servent toujours à prendre des photos et des vidéos qui vont être stockées sur les téléphones, mais cette fois-ci, elles fonctionnent également sous l'eau. D'autre part, Facebook vient de lancer l'Oculus Go, le premier casque VR autonome disponible à environ 200 euros. Ce modèle vous promet des expériences diversifiées, divertissantes et immersives à travers un millier d'applications, ajoutées à celles que vous allez vous-même créer.



