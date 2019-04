Lutte contre les contenus terroristes en ligne : jusqu'où faut-il durcir la loi ?

Pour ce qui nous concerne, la question intéresse depuis longtemps déjà le Parlement Européen, jusqu’à devenir un projet de règlement qui chemine en ce moment entre Bruxelles et Strasbourg. Dans le projet initial, assez comparable à ses cousins britanniques ou australiens, on retenait un détail qui n’en était pas un : l’obligation faite aux hébergeurs et aux plateformes de retirer tout contenu signalé en une heure seulement.





Cette semaine, le texte est passé en débat devant la Commission des Libertés Publiques du Parlement de Bruxelles, un filtre qui a permis d’en arrondir les contours. Ainsi, les définitions du “contenu terroriste” et des hébergeurs concernés ont été précisés, mettant de côté les usages journalistiques ou éducatifs de contenus litigieux. Les services d’hébergement de fichiers et les services de messagerie n’auront pas l’obligation de s’inquiéter des contenus qu’ils transmettent. Les plateformes, elles, n’auront plus d’obligation de filtrage sur les contenus qui y seront publiés, juste de gérer les signalements et le retrait éventuel de ceux qui leur seraient signalés.





Reste le retrait en une heure, qui, lui, n’a pas disparu du projet. Une obligation qui inquiète non pas les grandes plateformes, mais plutôt les petits hébergeurs, les animateurs de forums ou les opérateurs de petits sites qui n’ont pas les moyens d’assurer des retraits de contenus dans l’heure de jour comme de nuit. Les députés européens expliquent que ces petites structures seront “contactées par les autorités compétentes afin d’être informées des procédures et des délais, et ce au moins 12 heures avant que la première injonction de suppression du contenu qu’elles hébergent ne soit envoyée.” Un point de débat encore lourd de conséquences. Mais le texte n’en est qu’au début de son parcours.