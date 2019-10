macOS Catalina débarque sur MacBook, iMac et Mac : adieu iTunes, bonjour Apple Arcade et autres nouveautés

10.15 – Apple a lancé ce lundi à 19h le déploiement de macOS Catalina, le nouveau système d’exploitation pour ses gammes MacBook, iMac et autres Mac. Cette version marque la disparition d’iTunes, la montée en puissance d’Apple Music et de multiples passerelles avec d’autres appareils.

C’est la fin d’une époque. Si vous choisissez de basculer votre ordinateur Mac sous macOS Catalina, qui a été déployé à ce lundi à 19h, vous risquez d’avoir une surprise de taille : la disparition pure et simple d’iTunes. Lancé en 2001, le lecteur multimédia, qui marqua l’entrée de l’ordinateur dans l’ère numérique, ne figure plus dans cette version du nouveau système d’exploitation d’Apple. Une refonte nécessaire pour la firme californienne qui en avait fait au fil des années un service emblématique, mais des plus complexes avec l’ajout progressif des séries TV, films, podcasts, livres audio… Mais pas d’inquiétude cependant pour vos contenus qui vont être répartis entre Apple Music, Podcasts et Apple TV app. Ancrés dans les usages, ces trois services vont rendre plus simple et facile la recherche de contenus. A Apple Music les contenus musicaux et le streaming –mais aussi les achats potentiels. Les podcasts trouvent un espace dédié et un menu de recherche plus clair dans l’appli du même nom. De leur côté, les films, séries et autres programmes vont remplir le catalogue qui s’enrichira d’Apple TV+ début novembre.

Pour le reste, Apple renouvelle beaucoup le design et les fonctionnalités, notamment avec une sécurité renforcée des appareils, plus de fluidité et de richesses de fonctions dans ses applis vedettes comme Photos ou Notes.

Parmi les autres nouveautés :

- Apple Arcade est désormais accessible depuis un Mac, MacBook, iMac ou Mac Pro, pour 4,99 euros par mois (jusqu’à six membres d’une même famille et multi-supports). La liste de jeux est pour le moment un peu moins fournie que sur iPhone ou iPad, mais ils sont de qualité. Et l’on peut connecter une manette en Bluetooth pour en profiter bien mieux encore. - Avec la fin d’iTunes, pour synchroniser vos appareils, il faut basculer dans le Finder. C’est là que votre iPhone ou iPad apparaîtra pour réaliser vos sauvegardes ou restaurations.

- Nouvelle appli Photos : vous pouvez désormais mieux voir vos photos par jour, mois ou année afin de créer des souvenirs encore plus facilement. Le meilleur cliché est choisi par l’intelligence artificielle du service et mis en avant. Les doublons n’apparaissent plus dans la visualisation. L’IA arrive aussi à mieux ranger les photos selon les personnes qu’elle reconnaît dessus, mais aussi les éléments qui peuvent les rendre importantes (anniversaire, voyage, etc.). - La possibilité de se servir de l’iPad comme second écran. Si vous avez réalisé la mise à jour de celui-ci vers iPadOS, vous allez pouvoir utiliser Sidecar. Un clic et votre iPad devient le prolongement de votre MacBook, Mac ou iMac. Vous pourrez alors vous en servir comme tablette graphique ou pour d’autres applications en complément. - L’appli Notes est optimisée avec un nouveau design plus fluide et un affichage par vignettes, mais aussi un outil de recherche amélioré (qui reconnaît des objets ou des scènes dans les photos intégrées), la possibilité de partager une note et de faire des listes. - Contrôle vocal : Apple a toujours mis l’accent sur l’accessibilité de ses fonctions. macOS Catalina ajoute le contrôle vocal facilité et la dictée vocale qui permet de retranscrire immédiatement à l’écrit un message vocal. Vous pouvez aussi contrôler une navigation dans une appli de la voix grâce à des numéros qui s’affichent sur toutes les commandes possibles et les onglets à disposition. - Localiser : comme sur iPhone et iPad, l’appli va vous permettre de localiser les appareils reliés à votre compte, mais aussi vos amis qui ont accepté de partager leur position. macOS Catalina est disponible pour les MacBook (2015 et suivants), MacBook Air (2012 et suivants), MacBook Pro (2012 et suivants), Mac mini (2012 et suivants), iMac (2012 et suivants), iMac Pro (2017), Mac Pro (2013 et suivants).