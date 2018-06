Made in France : Zodiac innove pour rester à flot

Comme le frigo ou le caddie, son nom est entré dans le langage courant. Créé il y a 120 ans, Zodiac fait maintenant le pari de l'électrique. Rappelons-le, l'entreprise était en redressement judiciaire, il y a trois ans. Toutefois, un groupe d'investisseurs français a misé sur la marque et a commencé par renforcer le bureau d'études. L'entreprise souhaite redevenir un pionnier dans le milieu du nautisme grâce à de nouvelles innovations.



