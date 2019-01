Mais qui est Cap Collectif, cette start-up qui anime le Grand débat national ?

L'histoire ne dit pas à ce jour combien la start-up sera payée pour organiser et synthétiser en données les résultats de la consultation. Etant donné le volume de contributions attendu, on leur souhaite que ce soit un peu plus que les 1.200 euros par mois du "forfait premium" affiché sur leur site. Les résultats sont attendus pour avril prochain, mais une chose est sûre : l'opération aura beaucoup fait pour mettre en lumière - même à plus petite échelle - la simplification et le potentiel de la démocratie participative.