Maison connectée : l'intelligence artificielle arrive au foyer... mais attention à votre vie privée

On connaissait depuis l'année dernière les robots-aspirateurs qui intègrent un radar, pour cartographier votre intérieur et le dépoussiérer plus vite, et plus efficacement. Désormais, il faudra compter avec un capteur de plus, une caméra à l'avant de ce robot Ecovacs, une caméra couplée à un système de reconnaissance d'objets : l'aspirateur saura désormais s'il doit contourner la paire de chaussons laissés devant le canapé, la gamelle du chien, ou un jouet oublié, ou au contraire s'il doit se méfier du câble qui traîne par terre, et pourrait se prendre dans le mécanisme de l'aspirateur. Un raffinement de plus, dans un modèle haut de gamme qui sait seul passer de l'aspirateur à la serpillière selon les surfaces. Comptez un peu moins de mille euros, mais comme toutes les autres auparavant, cette innovation-là pourrait rapidement se démocratiser.





Une caméra connectée de plus qui rend service à la maison, à ajouter à celles que l'on trouve dans certains assistants intelligents, dans son téléviseur, voire même dans son frigo : l'ère de la maison connectée est prolifique en capteurs, mais pose quand même la question de la vie privée.