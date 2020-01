Malgré la pression de Washington, Apple refuse de déverrouiller l’iPhone du tireur de Pensacola

L’affaire a un comme un petit goût de déjà-vu, et pour cause. Dans une réédition du bras de fer qui en 2015 l’avait opposé à l’administration Obama dans des conditions similaires, Apple vient d’opposer un refus poli mais déterminé à l’administration Trump. La firme de Cupertino se refuse à essayer de déverrouiller les deux iPhones de Mohammed Alshamrani, ce Saoudien qui début décembre avait abattu trois marins dans le camp militaire de Pensacola en Floride.

Là où s’arrête la collaboration d’Apple, c’est quand il s’agit de contourner la sécurité de ses smartphones pour permettre aux enquêteurs d’en explorer le contenu. A Pensacola, le tireur avait laissé derrière lui deux iPhone, et avait même tenté de détruire l’un des deux. Pour les enquêteurs, ce pourrait être le signe qu’il contiendrait des messages qui permettraient de prouver des complicités et une entreprise terroriste.

A Cupertino, la requête de Washington met l’entreprise dans une position intenable, et face à un choix qui n’en est pas un. Soit Apple refuse, et peut se voir accusé d’être du côté des terroristes, soit il collabore, et doit trouver le moyen de contrecarrer ses propres systèmes de sécurité, ce qui enfoncerait un coin dans l’image de ses produits. Depuis longtemps, services de police et législateurs de nombre de pays demandent à Apple - et aux autres fabricants de smartphones - de ménager dans leurs systèmes une porte d’entrée réservée à la justice, que ce soit dans iOS, ou dans sa messagerie instantanée.

C’est sur ce point que la doctrine Apple ne bouge pas d’un iota. “Une porte dérobée pour “les gentils”, çà n’existe pas.”, explique le communiqué. “De telles portes dérobées peuvent aussi être exploitées par ceux qui menacent notre sécurité nationale et la sécurité des données de nos clients.” En creux, l’existence même d’un tel dispositif ouvrirait la porte à des abus de la part de régimes autoritaires, et deviendrait un Saint-Graal pour tous les cybercriminels de la planète.