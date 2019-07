EnjoyPhoenix : "Sur Internet, j’ai quitté un harcèlement pour un autre"

Comptant aux côtés des Norman ou Cyprien parmi les premières stars de YouTube, Marie Lopez et EnjoyPhoenix la Youtubeuse finissent par ne faire qu’une seule et même personne pour le grand public. "J’ai commencé à me faire reconnaître dans la rue à 18 ans", se rappelle l’ancienne candidate de "Danse avec les Stars". "Ce fut difficile au début. Quand on casse la barrière entre quelqu’un qui commente et quelqu’un qu’on rencontre dans la vraie vie, ça fait peur !" Si Marie reconnaît que cette soudaine popularité lui a permis de "réaliser plein de choses" (de la TV, des livres notamment) qu’elle n’aurait jamais pu faire sans YouTube, elle n’a en effet pas connu que de bons moments . "On ne choisit pas forcément d’être connu quand on commence. Et il est compliqué d'avoir conscience de la popularité que cela déclenche," analyse-t-elle. "Si j'avais su, j’aurais peut-être agi autrement".





Mise en avant et popularisée, rien ne lui est épargné. Les critiques pleuvent sur sa jeune tête, sa vie est scrutée et les propos haineux s’amoncellent. "On apprend à vivre avec", dit-elle, tout en admettant n’être jamais préparée à ça. "Avec la proportion prise par YouTube ces dernières années, tout le monde y va de son petit commentaire et se sent le besoin de donner son avis sur chaque vidéo", résume la jeune femme. "Nous sommes sous les yeux du grand public et, forcément, nous ne pouvons pas plaire à tout le monde. C’est quelque chose que j’ai eu du mal à comprendre au début", ajoute-t-elle.