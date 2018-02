Mario Kart arrive sur mobile (mais pas tout de suite)

Du jeu proprement dit, on ne sait rien, ou presque, sinon qu'il s'appellera Mario Kart Tour. L'annonce, plutôt sibylline, est tombée au creux de la nuit, ce 1er février, sur le fil Twitter de Nintendo USA, bientôt reprise sur tous les comptes officiels de la marque. Une annonce qui fait boum pour l'industrie du jeu vidéo toute entière, et qui fera battre un peu plus fort le coeur des fans ce vendredi matin. Des fans qui devront pourtant être patients, et pour cause, l'annonce vient sans vraie date de lancement, Nintendo assure tout au plus que le jeu sortira d'ici au printemps... 2019.