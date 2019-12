Pliable, photo de haut vol : Huawei nous dévoile le futur de ses smartphones

S'il a été dévoilé en février dernier au Mobile World Congress (MWC), le salon mondial du mobile de Barcelone, on attend toujours la sortie chez nous du Mate X . En Chine, le smartphone pliable de Huawei est déjà disponible. Vendu plus cher même que les 2.000 euros environ promis à son lancement (2.300 euros en France), il est pourtant en rupture de stock.

L’autre nouveauté attendue pour la première moitié de l’année, c’est le P40 Pro, nouvelle tête de gondole de la firme de Shenzhen C’est sur cette série P que se concentre d’ordinaire l’essentiel des innovations du constructeur chinois, particulièrement côté photo. Innovations qui viendront ensuite enrichir les appareils milieu de gamme, notamment la série Mate. Le P30 Pro, dernier du nom, était ainsi le premier smartphone à intégrer un vrai zoom 5x.

Quoi de neuf à attendre dans le futur modèle ? Richard Yu fait une pause, sourit, et répond, liminaire : "Le P40 sortira en deux tailles. Il aura la meilleure expérience photo et une très large autonomie." Yu promet aussi un design repensé par rapport aux P20 Pro et P30 Pro précédents, un écran sans bordures. Mais la nouveauté ne devrait pas s’arrêter là, même si nous n’en saurons pas plus.

De quoi ménager ses effets, c’est lui qui révélera le nouvel appareil sur scène. Et comme pour les deux modèles précédents, c’est à Paris que Huawei organisera le lancement mondial de la gamme P40, le 26 mars, au moment même où la marque pourrait ouvrir son nouveau magasin dans le quartier de l’Opéra.