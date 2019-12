Meilleures applis 2019 : Android et iOS mettent les Français à l’honneur Apple Awards 2019 − Apple

BEST-OF - Musique, podcasts, voyages, infos pratiques... : avec la fin d’année, Google et Apple récompensent les applications mobiles qui ont fait briller leur store. Et, cocorico, certaines sont françaises !

Vous êtes en quête d’applications mobiles pratiques ou ludiques pour votre quotidien ? Alors Google et Apple ont peut-être des idées à vous glisser. Comme à chaque fin d’année, les deux géants de la Tech dévoilent le best-of des applis disponibles sur leur store respectif. Apple a ouvert le bal en décernant ses Awards des meilleures applications mobiles. Sur iPhone, c’est Spectre Camera (3,49 €) qui a été plébiscitée. L’appli a beaucoup fait parler d’elle grâce à la force de son intelligence artificielle qui permet de réaliser des photos artistiques ou de jouer sur les temps de poses longues (une centaine de clichés pris en quelques secondes) comme si vous aviez un appareil Reflex numérique. Sur iPad, c’est Flow by Moleskine (gratuite, achats intégrés), conçue par la marque de carnets de notes, qui a été honorée. Une appli de dessins et esquisses avec une très grande précision et une large palette d'outils virtuels à disposition. Affinity Publisher (38,99 €), éditeur de texte et logiciel professionnel intuitif pour créer des mises en page sur Mac, complète le palmarès. Côté Apple TV, c’est l’application The Explorers -française comme son nom ne l'indique pas- qui est sacrée. Elle propose des contenus vidéos sur l’environnement et les plus beaux endroits du monde, filmés par des scientifiques, des artistes et des explorateurs. A noter aussi que Mojo – Stories Editor (gratuit, achats intégrés), une autre appli made in France, est également saluée pour sa facilité à créer de courtes vidéos à l’aide de vos photos et en y ajoutant du texte coloré et des animations. Idéal pour les stories Instagram grâce à son format vertical.

L'appli The Explorers pour Apple TV − Apple

Les jeux mobiles ne sont pas en reste. Avec sa nouvelle offre de jeux sur abonnement Apple Arcade (4,99 €/mois), la firme de Cupertino a de quoi faire. Et c’est le très poétique et musical Sayonara Wild Hearts qui est sacré jeu de l’année sur Apple Arcade, et donc disponible sur tous les supports. Sur iPhone, c’est l’aventure sociale et onirique Sky : Children of the Light qui a marqué les esprits tandis que Gris, déjà plébiscité sur mobile et consoles, a fait une apparition remarquée sur Mac. Un jeu de plateforme/puzzle émouvant et marquant sur la perte d’un être cher. Et aussi : Jeu iPad de l’année : Hyper Light Drifter Jeu Apple TV de l’année : Wonder Boy: The Dragon’s Trap Jeu gratuit le plus téléchargé : Mario Kart Tour Jeu payant le plus téléchargé : Plague Inc.

Des podcasts et Call of Duty chez Android

Côté Google et Android, Sybel est honorée du titre de meilleure application de l’année. Ce service français donne accès à une multitude de contenus audio (podcasts, séries, fictions, documentaires…). Et il est gratuit ! Le Choix du public 2019 s’est, lui, porté sur Editeur Vidéo – Montage Vidéo, Likee Effet (gratuit).

Google a également présenté son Top 2019 par catégories. On trouve notamment, parmi les recommandations pour le quotidien, Appy Weather une application météo ultra-personnalisable, Boosted pour aider votre productivité, Mubert (musique) et Omio, qui propose des billets de train, bus ou avion en Europe. Dans la catégorie divertissement, c’est l’appli 21 Buttons, un réseau social de mode et vêtements qui est salué, tout comme l’appli Ablo qui permet la traduction en direct lors de vos conversations vidéo dans différentes langues et avec des personnes que vous ne connaissez pas. Du côté des meilleures découvertes, Big Bang AR vous fait revivre le Big Bang en réalité augmentée de manière très réussie. Si vous êtes plutôt réalité virtuelle, MelodyVR propose des concerts à 360° sans quitter votre salon. Autre appli recommandée : MashApp, un réseau social pour s’envoyer des blagues. Après avoir battu tous les records de téléchargements, Call of Duty Mobile est sacré jeu préféré des utilisateurs et par Android également. Lancé en octobre dernier et également disponible sous iOS, le jeu tiré de la franchise à succès d'Activision a déjà été téléchargé plus de 170 millions de fois.

En vidéo Smartphones : qui se cache derrière vos applis ?

Et aussi : Meilleurs jeux grand public : Angry Bird Dream Blast Golf Peaks Mario Kart Tour Toy Story Drop ! Vineyard Valley Meilleurs jeux innovants : Alt-Frequencies Archero Assasin’s Creed Rebellion The Elder Scrolls : Blades Minit Meilleurs jeux de compétition : Brawl Stars Call of Duty : Mobile Rumble Stars Football Tacticool Tennis Clash : 3D Sports Meilleurs jeux indépendants : Ailment G30- Labyrinthe de mémoire Rebel Inc. Stardew Valley Tiny Room Stories : Town Mystery