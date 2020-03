Messageries, sites web, objets connectés… Comment garder le contact (en vidéo) entre grands-parents et petits-enfants

ASTUCES – Si dégainer notre smartphone, lancer WhatsApp ou FaceTime relève aujourd’hui de la simplicité pour beaucoup, ce n’est pas forcément le cas pour les plus âgés. A l’heure du confinement, garder le contact avec sa famille est plus que jamais une nécessité, pour le moral surtout. Discuter entre grands-parents et petits-enfants n’a pas de raison d’être plus compliqué.

Avec le confinement, la famille se resserre autour du noyau dur, entre parents et enfants. Un moment pas toujours facile pour les grands-parents qui sont loin. Aujourd’hui, plus que jamais, un ordinateur, un smartphone ou une tablette retissent le lien familial et rendent le virtuel plus réel que jamais. Mais tout le monde n’a pas la même appétence pour les nouvelles technologies et la même facilité d’usage. Pour la génération des aînés, appréhender un smartphone ou profiter pleinement des possibilités d’un ordinateur ne se fait pas aisément.

Messageries instantanées : de l’écrit à la vidéo en un clic

Ce n’est pas forcément toujours ergonomique de passer des appels vidéo depuis son smartphone. La tablette ou l’ordinateur proposent alors plus de confort, mais pas forcément toutes les fonctions. Skype, la plus connue des applications, propose l’écrit, l’audio et la vidéo pour échanger. Et ce sur tous les supports possibles (smartphone, tablette, PC, Mac, console Xbox avec une caméra, enceinte connectée…) et même désormais le web. Si vous n'êtes pas à l'aise pour passer des appels via votre smartphone ou pour télécharger et paramétrer la version logicielle sur l'ordinateur, il suffit de se connecter sur Web.skype.com pour accéder à l'interface et pouvoir discuter en famille devant son ordinateur, avec plusieurs interlocuteurs même. L’autre option en ligne reste aussi Facebook Messenger qui permet de lancer des conversations en groupe. A noter que si WhatsApp reste l'appli reine pour les appels en groupe familial, elle ne dispose malheureusement pas de la fonction d'appel vidéo pour sa version web via son navigateur ou ses versions logiciels sur PC et Mac. Il faudra rester sur votre mobile.

Vidéo chat de Facebook Messenger − Facebook

Si vos proches possèdent un iPhone, un iPad ou un Mac et vous de même, vous pouvez également utiliser FaceTime et être jusqu’à 32 dans la conversation vidéo (pour rattraper les diners de très grande famille !). Il suffit d’ajouter chaque personne à la discussion ou de lancer un groupe par iMessage, puis d‘inviter tout le monde à passer en discussion vidéo. Les retardataires pourront être de la partie.

FaceTime − Apple

Google, l’allié le plus simple

Pour les smartphones sous Android, Google Duo est nativement présent (à télécharger pour les iPhone et iPad). Vous pouvez faire la conversation avec plusieurs personnes (jusqu’à 7 invités) qui doivent avoir l’application activée, configurée avec une adresse Gmail. Google dispose aussi toujours de l’appli Hangouts qui permet de basculer de votre boite mail Gmail vers une discussion à plusieurs, en chat écrit ou en vidéo. L’avantage de Google Duo et Google Hangouts, c’est que vous pouvez partager un lien vers la version web plus facile à utiliser pour des personnes peu familiarisées avec les applis mobiles. Il suffit de disposer d’une adresse Gmail pour se connecter aux sites et que la personne à l’autre bout ait l’application ou soit aussi sur la version web. Vous pouvez lancer des discussions à plusieurs ou en tête-à-tête.

Pour raconter des histoires

Ce qui manque souvent aux enfants qui ont des liens forts avec leurs grands-parents, ce sont les histoires à partager. Il y a évidemment une façon de remédier à cela. Avec tout d’abord l’application Story-Enjoy qui permet à des grands-parents d’enregistrer en vidéo une histoire (depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur), qu’ils pourront ensuite envoyer à leurs petits-enfants (qui ont également l’appli). Il suffit de choisir un titre parmi la bibliothèque numérique (150 livres). Quand il reçoit la vidéo, l’enfant peut la lancer, faire défiler les pages tandis que, sur la vidéo, papi ou mamie en haut de l’écran est là pour lire à haute voix. La vidéo est disponible hors connexion et l’enfant peut envoyer une réponse en remerciement. Les ouvrages sont classés par âge et disponibles aussi en anglais. Prix : de 15 euros (3 titres sans limite de temps) à 49 euros (utilisation illimitée durant un an – Une offre découverte permet de tester le service - Disponible sur PC, Mac, iOS et Android

Story Enjoy

L'interface ultra-simplifiée pour tous

A l’origine, Facilotab est une tablette simplifiée pour les seniors. Elle comprend toutes les fonctionnalités utiles pour surfer sur le web, communiquer, envoyer des messages, des photos… Elle s’est doublée depuis quelques temps d’une interface qui peut être installée sur n’importe quelle tablette Android. Pour lutter contre l’isolement en cette période de confinement, ses créateurs ont décidé de la rendre gratuite durant un mois complet. Ses utilisateurs bénéficieront ainsi des applis d’appels vidéo, de livraison à domicile ou de télémédecine. Il est facile de profiter d’une gestion à distance par un proche pour l’assistance. Pour installer gratuitement l'interface Facilotab, inscrivez-vous ici.

Facilotab − CDIP

Investir dans du matériel

Si vous disposez d’objets connectés, vous n’avez pas qu’un assistant vocal, Google Assistant ou Amazon Alexa en tête, pour vous donner la météo ou les recettes de cuisine. Les Google Nest Hub, Lenovo Smart Tab ou encore Facebook Portal peuvent aussi vous permettre de communiquer via les applis citées ci-dessus pour la majorité en installant les extensions. Facebook a aussi dégainé un appareil nommé Portal TV qui se raccorde à votre téléviseur (169 euros). Il a l’avantage de la simplicité en permettant de passer des appels vidéo via Messenger ou WhatsApp depuis sa TV. Et la caméra vous suit dans la pièce. Petit plus non négligeable : la fonction 'Raconte-moi une histoire' permet de donner vie aux histoires avec des effets, de la musique, des animations… grâce à la réalité augmentée qui se déclenche durant l’appel. Le reste du temps, embarquant Google Assistant, vous pouvez vous en servir pour piloter la maison, écouter de la musique ou les infos.

Encore plus simple d’utilisation, la Sunday Box permet d’envoyer photos, vidéos et messages à des proches en connectant simplement le boitier sur leur téléviseur et en le raccordant à Internet. La télécommande est ultra simplifiée avec une croix et 4 boutons dont un micro. Le cœur s’illumine à la réception d’un message. Et la famille peut réaliser les envois depuis l’application Sunday. A noter qu’une trentaine d’EHPAD bénéficie d’une Sunday Box prêtée gracieusement par la startup bordelaise durant l’épisode de confinement.

Sunday Box

Prix : 99 euros