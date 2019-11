Mi Note 10 : Xiaomi lance un smartphone avec un appareil photo à 5 capteurs et une énorme autonomie

L’entreprise de Shenzhen dote surtout son nouveau venu d’une lentille principale affichant une résolution de 108 Mpx, la plus élevée du marché. Elle s’accompagne de deux téléobjectifs, dont un avec un zoom hybride x10 pour aller chercher un maximum de détails (jusqu’à x50 en zoom numérique). Le Mi Note 10 ne fait enfin pas de compromis entre l’ultra grand-angle et la photo macro en proposant les deux.

Malgré tout, lors de notre première prise en main, le Mi Note 10 n'a pas suscité d'effet "waouh" en termes de photographie. Son capteur de 108 Mpx n'est pas actif par défaut sur l'appareil photo, mais dans un mode à part, au même titre que le portrait ou le mode nuit. Il faut donc aller le chercher. Et le résultat est loin d'être époustouflant, notamment pour agrandir une zone de la photo après coup. Cela manque alors de détails pour un cliché de cette résolution. De même, le zoom optique x5 pêche dans la précision. Que dire également du zoom numérique jusqu'à x50 qui voit certes loin, mais pour un résultat flou et peu exploitable ? Enfin, si le mode nuit améliore les couleurs en les éclaircissant, il ne fait pas de miracle si l'environnement est trop sombre et sans point de couleur. Une mise à jour logiciel devrait apporter des correctifs avant la sortie publique de l'appareil.

Côté allure, Xiaomi est donc clairement allé puiser son inspiration du côté de Huawei et du P30 Pro. On retrouve sur ce Mi Note 10 le même châssis élégant en verre, le même très grand écran Amoled de 6,47 pouces incurvé sur les côtés et assez agréable et équilibré au niveau des couleurs. Le lecteur d’empreinte a également été glissé sous l’écran. Il est plutôt réactif et facile à utiliser mais pas spécialement ultra-rapide. Xiaomi laisse aussi la possibilité d’utiliser la reconnaissance faciale pour déverrouiller l’appareil via l’encoche bulle en façade.

Hormis son appareil photo, le Mi Note 10 a un autre atout dans sa manche : son énorme batterie de 5260 mAh. Elle permet de proposer une autonomie de plus de deux jours et de répondre aux exigences d’un penta-appareil photo. L'appareil peut aussi compter sur la recharge rapide incluse (100% d'autonomie récupérée en 65 minutes) et sur MIUI 11, sa surcouche basée sur le système d’exploitation Android 9. Paradoxalement, s'il est le smartphone le plus cher de la marque, il n'est pas le plus puissant, se contentant d'un processeur efficace mais de milieu de gamme et surtout orienté gaming (Qualcomm Snapdragon 730 G).