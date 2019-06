Michelin dévoile un pneu increvable

L'entreprise française Michelin a créé un pneu révolutionnaire, commercialisé d'ici cinq ans. Fait avec des matériaux composites spéciaux, celui-ci est increvable. Il prend la forme de l'obstacle qu'il rencontre et ne contient pas d'air, donc n'a aucune pression. L'avantage sécuritaire est énorme et les conducteurs sont plus sereins sur les routes. Cette innovation est également une révolution pour l'écologie. À cause de crevaison ou de défaut de pression, 200 millions de pneus sont jetés chaque année.



