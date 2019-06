Micro caché du "Monsieur Cuisine Connect" : Lidl répond à la polémique

Alors que les critiques commencaient à pleuvoir sur les réseaux sociaux, Lidl est sorti de son silence. "Oui, l'appareil est connecté et effectivement il y a un micro, mais il n'est pas actif et ne peut pas être activé à distance ou par le client, sauf action très spécifique. Et en aucun cas Lidl ne peut l'activer à distance", a réagi Michel Biero, gérant des achats pour Lidl France.





Le 3 juin dernier, Lidl a mis en vente dans ses magasins en France un robot-cuiseur au prix de 359 euros, nettement inférieur à ceux des appareils proposant les mêmes fonctions, dont le célèbre Thermomix de Vorwerk vendu 1299 euros. Des magasins avaient été dévalisés dès les premières heures de la mise en vente du produit, certains médias faisant état de scènes de cohue.





Produit en Chine et commercialisé par Lidl sous la marque Silvercrest, l'appareil connecté fonctionne grâce à une tablette Android qui comporte un micro intégré "afin qu'on puisse, un jour, dans six mois ou dans deux ans, avoir la possibilité d'installer une commande vocale. Mais si c'était le cas, on enverrait une mise à jour, et uniquement le client pourrait l'activer ou pas", relève Michel Biero. Il indique que Lidl a "été dépassé par le succès" de l'appareil, vendu à "plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires", et que les réapprovisionnements sont en cours.