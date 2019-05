Microsoft lance sa Xbox One S All-Digital : la première console sans lecteur de jeu

La nouvelle Xbox One S reprend toutes les fonctionnalités de son aînée (streaming vidéo 4K, HDR, son spatialisé, store de jeux et applis, etc.) se contentant avant tout de miser sur la nouvelle appétence des joueurs pour le digital et le dématérialisé. Positionnée 70 euros moins cher que la Xbox One S avec lecteur Blu-ray 4K, elle peut être un bon investissement pour ceux qui sont restés sur les premières mouture des consoles dernière génération voire des plus anciennes. La Xbox One S pouvant être trouvée autour des 230-250 euros, il y a fort à parier que le modèle tout-digital tombera rapidement aux alentours des 200 euros.





Si le produit ne paraît pas si révolutionnaire que cela sur le fond, c'est très probablement un changement dans les esprits que Microsoft essaie d'insuffler. Commencer à faire oublier les boîtes de jeu pour miser sur le dématérialisé tout en gardant une console comme support. Le cloud gaming pourra lui aussi tourner sur ces Xbox One qui n'en perdent pas pour autant le vocation initiale d'être un produit de divertissement multifonctions pour toute la famille (visionnage de films, Spotify, YouTube, Netflix, Skype, Facebook Watch, NBC, etc.). Le jeu vidéo n'en est finalement qu'un aspect. Et, à l'heure du streaming pour tout, qui a encore besoin d'un lecteur ?