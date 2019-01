Microsoft Office arrive sur l'App Store des Mac et MacBook

Cela aurait été impensable il y a encore quelques années, c’est désormais une réalité. Il est possible d’utiliser des services Microsoft sur tous les produits Apple. La firme créée par Bill Gates avait déjà accordé aux iPhone et iPad un accès à Word, Outlook, Excel ou encore PowerPoint. Elle étend un peu plus sa suite bureautique.





Lors de la conférence des développeurs WWDC 2018 en juin, Apple avait officialisé l’arrivée d’Office 365 pour Mac avec le système d’exploitation macOS Mojave, disponible depuis l’automne, et une refonte du Mac App Store. Microsoft étend encore un peu plus son champ d’utilisateur en rendant disponible la version complète d’Office sur le Mac App Store des Mac, iMac et MacBook d’Apple.