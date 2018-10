Windows 10 : une mise à jour pour gagner du temps et de la productivité

Pour accompagner ces nouveautés, Microsoft a donc aussi levé le voile sur ses nouveaux produits. Mettant toujours en avant son côté hybride PC et tablette, la Surface Pro 6 embarque un processeur Intel Quad Core de 8e génération pour miser sur la vitesse (67% plus rapide que la précédente). Le Surface Laptop 2, ordinateur léger et design, se destine pour sa part toujours essentiellement aux étudiants et se montre plus rapide qu’auparavant (+85%). Ils seront disponibles en France courant 2019, tout comme Surface Studio, l’écran tactile grand format.





Mais c’est surtout le casque Surface Headphones qui a fait sensation. Bluetooth à réduction de bruit haut de gamme, il est le fruit de trois ans de travail dans le plus grand secret. Il trouve évidemment quelques accointances avec l’écosystème Windows 10, dont l’utilisation de Cortana comme assistant qu’il suffit d’interpeller vocalement pour l’actionner.