Miroir intelligent, scanner à cheveux, maquillage en réalité augmentée : les objets connectés s'attaquent à la beauté

Pour finir, en moins cher, on retrouve certaines fonctions de ces objets connectés dans des applications mobiles, comme Youcam Makeup, quelque part entre la beauté et la machine à selfies améliorés. La promesse, ici, c'est de pouvoir essayer virtuellement des centaines de cosmétiques du commerce, de voir quel rouge à lèvres vous irait le mieux au teint, et de s'occuper de ce dernier avec des fonds de teint que l'on pourrait évaluer avant d'acheter. C'est simple, ludique, l'appli permet de tenter toutes sortes de maquillages extravagants, et c'est encore plus drôle quand on le teste sur un garçon, pour lui offrir un regard de velours. Disponible sur iOS et Android.