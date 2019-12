Mister V, Cyprien, Aya Nakamura, PNL… : découvrez le Top 10 des vidéos YouTube que vous avez aimées en 2019 Aya Nakamura dans le clip de sa chanson "Pookie" − YouTube

BILAN – YouTube a dévoilé son "Rewind", le best-of de l’année écoulée en vidéo. Et la France joue toujours autant la carte bleu-blanc-rouge, aussi bien sur les contenus créatifs que pour les clips les plus vus qui font la part belle au rap hexagonal. Les Cyprien, Norman et autres Squeezie ont désormais une sérieuse concurrence…

Avec la fin d’année arrive l'heure des bilans un peu partout. Et YouTube n'y coupe pas. La plateforme de streaming vidéo a dévoilé le Top 10 des vidéos les plus regardées en 2019 en France, que ce soit du contenu créatif ou de la musique. Et les internautes français jouent la carte hexagonale dans leurs choix. Cette année encore, on retrouve des habitués du classement, ceux qui ont fait leur renommée grâce à YouTube. Mais aussi des têtes plus récentes qui ont su trouver leur public.

Mister V plus fort que Cyprien, Squeezie et Norman

Et l’humour a toujours la cote sur YouTube. En attendant la sortie de son prochain album rap, Mister V décroche la palme de la vidéo la plus regardée de l’année en France avec plus de 27 millions de vues pour Rap vs Réalité 2. Il devance la parodie de Joyca (Ramenez le grec à la maison) et surtout les spécialistes du secteur, Cyprien, Squeezie ou encore Norman. Cyprien pourra se consoler avec le titre de la vidéo la plus "likée" pour son court-métrage Minori qui l’emmenait au Japon et qui a été apprécié par plus de 750.000 personnes.

Top 10 des vidéos les plus vues en France (classement établi au 31 octobre 2019) 1- Rap vs Réalité 2 - Mister V 2- Vegedream-Ramenez le grec à la maison (parodie) – Joyca 3- On fait la paix (clip Cyprien et Squeezie) – Bigorneaux et Coquillages 4- La Roumanie – Cyprien 5- Nos pires anecdotes sexuelles feat. Plein de potes (devant une classe de lycéens) – Mcfly & Carlito 6- Regardez attentivement chaque image – Squeezie 7- Avoir un bébé – Norman 8- Saint-Valentin (ft. Jujufitcats) – Tibo Inshape 9- Cauchemar au restau – Le Monde à l’Envers 10- Le pire stagiaire : le chauffeur poids lourds (version longue) – Greg Guillotin

La musique urbaine à l'honneur

Côté musique, le rap français fait toujours recette. Au palmarès des clips les plus populaires sur YouTube France, on trouve même neuf artistes francophones dans le Top 10. Sans surprise, PNL arrive en tête avec Au DD et le clip qui emmenait le duo au sommet de la Tour Eiffel. Une vidéo qui leur permet de tutoyer les sommets, puisqu'elle a été regardée plus de 128 millions de fois. Ils sont suivis de près par Aya Nakamura avec Pookie. Seul Daddy Yankee & Snow parvient à représenter la chanson internationale dans le classement qui compile plus de 2,6 milliards de vues.

Top 10 des clips vidéo les plus populaires en France en 2019 (classement établi au 31 octobre 2019) 1- Au DD – PNL 2- Pookie – Aya Nakamura 3- On Fleek – Eva ft. Lartiste 4- Le Coach – Soprano feat. Vincenzo 5- Zemër – Dhurata Dora ft. Sooking 6- Oh la Folle (Clip officiel) – Marwa Loud 7- RR 9.1 – Koba LaD feat. Niska 8- Khapta – Heuss L’Enfoiré (ft. Sofiane) 9- Con Calma – Daddy Yankee & Snow 10- Balance Ton Quoi – Angèle

Une vidéo Rewind 2019 moins polémique ?

En marge des classements de l'année, YouTube a aussi dévoilé son nouveau "Rewind," la rétrospective des vidéos qui ont fait parler en 2019. Les YouTubeurs les plus connus se prêtent comme à chaque fois à une longue séquence qui revient sur les temps forts de l’année (événements, mèmes, musiques, etc.).

L’an dernier, la vidéo Rewind 2018 avait longuement fait parler d’elle en devenant… la plus détestée de l’année (17 millions de pouces tournés vers le bas), autant par son contenu que par les absents de marque. YouTube espère se rattraper cette année et avait même teasé sa vidéo en se moquant de celle de l'an dernier.