Mois de la cyber-sécurité : Google veut vous aider à vérifier si votre mot de passe a été piraté ou non

SECURITÉ – Alors que le mois d'octobre est celui de la cyber-sécurité, il est plus que temps de faire attention à votre vie digitale. Pour renforcer votre navigation, Google lance à cette occasion "Check-up Mots de passe", un outil pour savoir si vos mots de passe sont solides, piratés ou trop répétés.

"Depuis trois ans, nous avons noté une recrudescence de piratage de données", explique à LCI Elie Bursztein, expert en cybersécurité chez Google depuis 2011. "Notre boulot, c’est de récupérer tous les fichiers et les brèches de données sur internet. Au départ, c’était pour sécuriser Gmail. Mais nous nous sommes aperçus que cela pouvait aussi être utile au plus grand nombre".

L’angoisse de tout internaute : devoir changer son mot de passe car il a été piraté avec son adresse mail. Autant être clair et lucide : nombreux sont ceux qui diront "tant pis" et ne prendront pas le temps de le changer au risque de retrouver leurs informations personnelles dans la nature, revendues sur le dark web ou utilisées pour vous spammer.

Depuis quelque temps, Google est devenu encore plus vigilant car des comptes Gmail ont souvent été compromis dans les affaires de fraudes massives à la donnée personnelle. En 2016, entre tous les scandales LinkedIn, Yahoo et autres, quelque 110 millions d’utilisateurs de Gmail avaient ainsi vu leur mot de passe réinitialisé par sécurité. Tout cela car leurs informations avaient fuité sur internet. "Nous avons réalisé que c’était un problème global majeur qui allait au-delà de Google et nous avons alors entamé une réflexion sur la manière dont nous pouvions aussi renforcer cette sécurité sans être intrusif", souligne Elie Bursztein.

Car le problème, c’est bien souvent qu’un internaute possède seulement cinq mots de passe qu’il utilise sur un nombre plus importants de sites. Une combinaison piratée et c’est donc plusieurs dizaines de sites qui peuvent être accessibles avec ces informations. Jusqu’à présent, pour savoir si votre adresse mail et votre mot de passe avaient été compromis dans une cyberattaque, il y avait des sites comme Have I Been Pwned ?. Mais ce dernier est avant tout informatif après coup, si vous allez vous renseigner. Car généralement, une fois vos informations de connexion récupérées par des personnes mal intentionnées, vous ne réalisez que trop tard.