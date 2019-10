60 euros pour traverser Paris : à quoi va ressembler l'hélicoptère du futur ?

JT 20H - Les hélicoptères repoussent leurs limites et nous promettent un gain de temps record. Découvrez quelques prototypes qui vont changer notre quotidien.

Les hélicoptères restent aujourd’hui réservés aux plus riches. Mais cela pourrait bientôt changer grâce à quelques transformations. Des ailes avec au bout des hélices, une consommation réduite de 15% et une vitesse de pointe de 400 kilomètres par heure contre 300 aujourd’hui : voici à quoi ressemblera l’hélicoptère de demain. Et bonne nouvelle pour tous : il ne sera pas réservé qu’aux plus fortunés.

Certaines entreprises, comme Uber ou la RATP, veulent notamment en faire des taxis volants et promettent de produire ce type d’engin d’ici 2025. Avec un moteur électrique et quatre places par véhicule, ce transport du futur pourrait révolutionner les toits des immeubles, qui se transformeraient alors en mini aéroports. Le but ? Éviter les bouchons ou les transports saturés pour un prix à peine plus élevé qu’un taxi. Pour 60 euros, la RATP promet ainsi de relier la porte d’Orléans, dans le sud de Paris, à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, le tout en 6 minutes seulement !