Moselle : des drones pour combattre les chenilles urticantes

La forêt de chênes français est confrontée à un fléau qui ne cesse de s'amplifier ces dernières années. Elle est un peu plus ravagée par les chenilles processionnaires chaque année. Mais les spécialistes ont peut-être trouvé la solution avec l'usage de drones. Une première expérience vient d'être menée à Guénange, en Moselle.



