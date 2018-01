Quatre outils pour surfer écolo sur le web

Tout comme Ecomail, Newmanity est née en France. Cette boîte mail écolo a été co-créée en 2012 par Victor Ferreira, le fondateur de la marque de commerce équitable Max Havelaar. Contrairement aux autres moteurs de recherche et boîte mail présentés ci-dessus, elle ne finance pas de projet écologique (dans la version gratuite destinée aux particuliers). Son modèle ? Un mode de fonctionnement vert. Ainsi, l'électricité qui l'alimente est fournie par Enercoop, dont l'énergie est 100% renouvelable et son data center Evoswitch se targue d'être le premier à avoir une empreinte carbone neutre. Il est basé aux Pays-Bas et est alimenté uniquement par de l'électricité issue d'énergies entièrement renouvelables : éolien, biomasse, solaire et hydraulique. Newmanity indiquait également à LCI en 2016 avoir décidé "de ne pas enregistrer d’informations sur la vie privée des utilisateurs, ce qui fait qu’on consomme beaucoup moins d'énergie sur nos serveurs".





Chez Newmanity, l’accès est gratuit pour 1 Go d'espace de stockage ainsi qu'un cloud. L'espace est certes quinze fois plus réduit que celui de la messagerie de Google, Gmail, mais cela incite les utilisateurs à trier leurs e-mail, et non à stocker des messages inutiles indéfiniment. Car, selon la start-up Cleanfox spécialisée dans le nettoyage des boîtes mail, la conservation d'un e-mail pendant un an équivaut à l'émission de 10 grammes de CO2. Pour la version payante, destinée aux entreprises, 20% des abonnements est reversé à des associations.