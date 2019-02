MWC 2019 : au salon du mobile de Barcelone, Energizer lance le smartphone qui peut tenir... 50 jours

Pourtant, rien de flexible en vue dans ce monobloc qui, exception faite de ses rondeurs, n'a pas à rougir de son allure. Doté du tout dernier système d'exploitation Android 9. 0 Pie, il arbore un écran LCD de 6,2 pouces 18:9 sans la moindre encoche ni bouton physique. Sa caméra est cachée dans son épaisseur au sommet de la face avant. Elle sort de son espace façon pop-up et l'on trouve alors un double capteur photo (16 + 2 Mpx). A l'arrière, l'appareil arbore un triple capteur photo. Certes, il ne rivalisera pas avec les spécialistes du marché, mais il a le mérite d'exister (12 + 5 + 2 Mpx).





Pour tourner à plein régime, le Power Max P18K Pop embarquera 128 Go de stockage (avec espace supplémentaire via carte microSD) et 6 Go de mémoire vive Mais n'en attendez pas monts et merveille au niveau des possibilités. Il se contente de faire bien le minimum et ne s'encombre pas de fonctionnalités superflues.