MWC 2019 : les smartphones pliables ? La 5 G ? Non, la véritable tendance du salon, c'est la... mise sous cloche

Grandes stars de l'édition 2019, les smartphones pliables sont partout, de chez Huawei à Samsung en passant par TCL (la firme propriétaire de BlackBerry ou encore Alcatel) et Royole, le tout premier à avoir présenté au monde son appareil. Seulement, personne (ou presque) ne peut les toucher. Car la grande tendance de l'événement, ce ne sont pas tant ces appareils qui suscitent tant d'attention que le fait de ne pouvoir les approcher autrement que le nez collé à la cloche de verre sous laquelle ils sont enfermés.





Ces onéreux produits (jusqu'à 2.300 euros pour le Mate X de Huawei !) sont bien protégés et impossibles à prendre en main. "Ce sont de véritables bijoux", lâche-t-on chez l'un des fabricants vedette. Et c'est peu de dire qu'on se croirait face aux Joyaux de la Couronne, propriétés de la reine d'Angleterre et enfermés dans la Tour de Londres.