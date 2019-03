Salon du mobile de Barcelone : 5 smartphones pour se faire plaisir sans (trop) faire flamber le porte-monnaie

A côté du Xperia 1 dédié aux amoureux de cinéma, Sony n’a pas oublié ceux qui ont des envies, mais un budget plus réduit. Les deux modèles Xperia 10 (6 pouces) et Xperia 10 Plus (6,5 pouces) sont également équipés d’un écran 21:9 pour une plus grande immersion en vidéo, mais qui permet aussi de photographier et filmer dans ce nouveau format. Il est possible d’afficher un écran partagé entre deux applications. Vous pourrez ainsi faire tourner une vidéo sur YouTube ou Netflix et taper votre mail en-dessous.





Les deux appareils sont équipés d’un double capteur photo, de 3 ou 4 Go de RAM et d’un stockage extensible de 64 Go. Côté son, les amateurs apprécieront la qualité des technologies DSEE HX et LDAC embarquées.





Prix - Xperia 10 : 349 euros - Disponible en bleu nuit, noir, argent, gold.

Xperia 10 Plus : 429 euros - Disponible en : bleu nuit, noir, argent, rose poudré