Réalité virtuelle, séries interactives... Demain, sera-t-il possible d'influencer un film avec son cerveau ?

Contrôler un film, une série, une vidéo avec son esprit... Et si c’était possible ? Nous sommes en 2018 et l'hypothèse a priori farfelue fait fantasmer les professionnels de la profession. Richard Ramchurn, jeune étudiant diplômé de l’université de Nottingham, est un de ceux qui y croient dur comme fer. Pour lui, pas de doute, le cinéma du futur se fera à portée de casque. Expérimentant les modes d’inclusion de la technologie dans ses vidéos, il a signé il y a trois ans The Disadvantages of Time Travel, un court métrage où, pendant le visionnage, les clignements des yeux des spectateurs influaient sur le montage de la vidéo, la superposition des plans ainsi que l’intensité de la musique.



Depuis, Ramchurn a réalisé The Moment, un court expérimental "interactif" de 27 minutes décrivant un futur où les humains seront tous interconnectés par la pensée. Sa particularité ? Le déroulement narratif peut littéralement être influencé par celui qui le regarde via un EEG NeuroSky (soit un casque à électroencéphalogramme capable de mesurer l’activité cérébrale de son porteur).