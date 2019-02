Netflix dépasse officiellement les cinq millions d’abonnés en France

Longtemps, le roi du streaming vidéo n’a pas voulu communiquer ses chiffres d’abonnés. Mais ça, c’était avant. Ce mercredi, Netflix a officiellement annoncé avoir franchi le cap des cinq millions d’abonnés en France, un peu plus de quatre ans après son arrivée dans le pays. Un chiffre préalablement annoncé par Le Figaro et loin d’être anodin : l’ogre américain a désormais plus d’abonnés que Canal + (4,757 millions).





Pourtant, en avril 2018, Netflix ne comptait que 3,5 millions d’inscrits dans l’Hexagone. Une croissance fulgurante donc en à peine 10 mois pour le service de vidéo à la demande qui totalise quasiment 140 millions d’abonnés à travers le monde. Qu’ils sont loin les débuts par Reed Hastings et ses comparses, il y a 22 ans, pour ce qui n’était à l’origine qu’un service de location de DVD par correspondance.