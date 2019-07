Netflix truste près d’un quart du trafic internet en France

Netflix est ainsi le chef de file d’un quatuor de fournisseurs de contenus qui captait plus de la moitié du trafic en France fin 2018 (53% de la bande passante). Et à ce jeu-là, Netflix a réussi à surpasser Google, porté principalement par le visionnage de vidéos sur YouTube (17,2%). Facebook n’est que 4e (5,2%) derrière le moins connu Akamai (8,4%). Ce dernier est en fait un prestataire réseau qui fournit des serveurs cache afin de permettre à des géants comme Microsoft, Apple ou encore Facebook de diffuser leurs contenus aux utilisateurs.





Dans l’étude de l’Arcep, on constate que des sites de vidéo comme Canal+, la plateforme de streaming axée sur le jeu vidéo Twitch ou encore Dailymotion sont très loin d’occuper une large part de la bande-passante française (de 1 à 2%). Une inégalité naissante dans la diffusion de contenus car Google et Netflix, de par leur force de frappe et leurs gros volumes de trafic, sont en position pour négocier avec les opérateurs. Ils ont ainsi pu mettre en place des réseaux de diffusion de contenu au sein des FAI pour améliorer l'acheminement de leurs données vers les utilisateurs. Et quand on sait qu’un autre géant s’apprête à poser ses valises en France (Disney+), les plus petits diffuseurs de contenus peuvent commencer à s'inquiéter.